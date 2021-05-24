В ДТП в Одесской области погиб 13-летний мопедист, его 7-летний пассажир - в реанимации

В городе Березовка, что в Одесской области, столкнулись автомобиль и мопед. В результате аварии погиб 13-летний парень, управлявший мопедом, а его 7-летний пассажир находится в реанимации.
По информации правоохранителей, ужасная авария с участием детей произошла в Березовке, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского.
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Детали смертельного ДТП
- В Одесской области столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль Volkswagen Passat.
- От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир – 7-летний мальчик –находится в тяжелом состоянии в реанимации.
- 32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови – результат медосмотра показал, что он был трезв.
- Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Смертельная авария произошла в Березовке: смотрите карту