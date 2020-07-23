Авария на улице Заболотного в Киеве / Коллаж 24 канала

В Киеве на улице Заболотного произошло тройное ДТП с участием иномарок Volkswagen, Skoda и Opel. Машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом. Вероятный виновник аварии – водитель Volkswagen – был сильно пьян.