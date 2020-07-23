Пьяное и тройное ДТП в Киеве: машины столкнулись перед переходом – фото и подробности
В Киеве на улице Заболотного произошло тройное ДТП с участием иномарок Volkswagen, Skoda и Opel. Машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом. Вероятный виновник аварии – водитель Volkswagen – был сильно пьян.
О тройной аварии в столице информирует пресс-служба патрульной полиции Киева. Там отмечают: автопроисшествие произошло утром, правоохранители оперативно прибыли на вызов.
Смотрите также В Винницкой области крупное ДТП: 4 погибших и 4 раненых – фото
Что известно об обстоятельствах ДТП:
- Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом. Водитель Volkswagen, который двигался позади, не остановился и совершил столкновение с автомобилем Skoda, а тот по инерции с автомобилем Opel.
- У водителя Volkswagen были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому ему предложили провести осмотр на месте ДТП.
- Мужчина согласился. Результат алкодрагера – 2,41 промилле, что в 12 раз превышает допустимый уровень.
- Патрульные составили на водителя протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
- Между тем водителя Skoda из-за полученных травм пришлось госпитализировать.
- На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.
В фейсбук-сообществе "Киев Оперативный" обнародовали видео с места аварии.
Авария на Заболотного в Киеве: видео
Улица Академика Заболотного в Киеве: карта