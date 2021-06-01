Автомобиль смяло, как гармошку: в ужасном ДТП под Чугуевом погибли три человека

На Харьковщине возле Чугуева 1 июня произошло смертельное ДТП. Вследствие него на месте происшествия погибли 3 человека, еще один человек пострадал.

Детали жуткого ДТП

Трагедия произошла в 15:30 на автодороге Чугуев – Меловое недалеко от поселка Чкаловское Чугуевского района. Столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Toyota Hilux.

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По данным полиции, Toyota Hilux двигался со стороны Купянска в направлении Харькова, а другой автомобиль ехал на встречу.

Столкновение было таким сильным, что на место ДТП вызвали спасателей, чтобы те с помощью специнструмента вырезали тела погибших из разбитой машины.



В ДТП возле Чугуева погибли 3 человека / Фото "Depo Харьков"

Что известно о пострадавших

В результате трагедии погибли 59-летний водитель Daewoo Lanos и две пассажирки.

52-летнего водителя другого автомобиля с травмами увезли в больницу.

Правоохранители осматривают место ДТП и устанавливают свидетелей трагедии.



Тела погибших из автомобиля извлекли спасатели / Фото "Depo Харьков"



На месте происшествия работают правоохранители / Фото "Depo Харьков"

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