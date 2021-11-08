В ДТП под Днепром погибла беременная водитель: влетела в грузовик

В Новомосковске Днепропетровской области 8 ноября произошла жесткая авария кроссовера BMW и грузовика "Газель". В результате столкновения, водитель легковушки погибла на месте. В сети сообщили, что она была беременна.

Авария случилась неподалеку от заправки WOG. В сети обнародовали видео, на котором видно, что авто BMW выехало на встречную полосу.

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У "Газели" отвалилась кабина

Это произошло примерно в 12 часов дня. Легковушка влетела в "Газель" на довольно большой скорости. Поэтому от удара 2 автомобиля сильно искорежились.

У грузовика разбилась кабина и упал на бок кузов. А у BMW смялась передняя часть корпуса. Водитель умерла еще до приезда скорой, а ее пассажир практически не пострадал. Водителя "Газели" попал в больницу, однако какое состояние – не сообщали.

На видео аварии заметно, что автомобиль начало заносить в разные стороны. Вероятно, это произошло из-за того, что была мокрая дорога. Запись обнародовали в телеграмме "Ху***ый Днепр". Именно там написали, что погибшая была беременной. Однако официально эту информацию еще не подтвердили.

Момент аварии легковушки и грузовика: смотрите видео

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