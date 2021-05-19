Сначала спасатели достали автомобиль из кювета на обочину дороги. Работники ГСЧС после этого смогли достать погибшего.

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Что известно об аварии

  • ДТП произошло на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье возле села Васильевка Днепропетровской области.

ДТП на трасі Дніпро - Запоріжжя водій KIA загинув
Изуродованный автомобиль в кювете / Фото ГСЧС

  • Об аварии сообщили во вторник в 18:13. На место выехала бригада ГСЧС.
  • Они установили, что вероятней всего, водитель не справился с управлением автомобиля KIA Optima.

ДТП на трасі Дніпро - Запоріжжя водій KIA загинув
Место ДТП / Фото ГСЧС

  • В результате удара 27-летний водитель погиб на месте и был заблокирован в автомобиле.
  • Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Как доставали изуродованный автомобиль из кювета: видео

 