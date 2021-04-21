Авария под Днепром: водитель погиб, 5 человек доставили в больницу – фото, видео
ДТП произошло на трассе Днепр – Мелитополь вечером 20 апреля. Столкнулись две легковушки Renaul и Chevrolet. Водителя последнего пришлось извлекать МЧС.
Источник:ГСЧС
Погибшему было 35 лет. Его тело зажало в металлическом каркасе от удара.
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Что известно о ДТП
- В Синельниковском районе около 18:35 произошла авария.
- В ДТП попали авто Renaul Duster и Chevrolet Captiva.
Погибшего вырезали из машины / Фото ГСЧС
- Водителя и пассажиров Renaul доставили в Синельниковскую центральную районную больницу.
- Двоих из 5 человек госпитализировали.
Авария под Днепром / Фото ГСЧС
- Водитель искореженного автомобиля Chevrolet погиб на месте. Из авто его доставали чрезвычайники.
- Над ликвидацию последствий аварии работали 8 спасателей и привлекли 2 единицы спецтехники.
- Полицейские расследуют детали столкновения.
Но как пишет Vgorode.ua вероятнее всего, машины столкнулись лоб в лоб: это видно по расположению легковушек на дороге и тем, что более легкий автомобиль вынесло в кювет. Но пока это не официальная версия ДТП.
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Спасатели на месте аварии: видео
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