ДТП произошло на трассе Днепр – Мелитополь вечером 20 апреля. Столкнулись две легковушки Renaul и Chevrolet. Водителя последнего пришлось извлекать МЧС.

Погибшему было 35 лет. Его тело зажало в металлическом каркасе от удара.

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Что известно о ДТП

В Синельниковском районе около 18:35 произошла авария.

В ДТП попали авто Renaul Duster и Chevrolet Captiva.



Погибшего вырезали из машины / Фото ГСЧС

Водителя и пассажиров Renaul доставили в Синельниковскую центральную районную больницу.

Двоих из 5 человек госпитализировали.



Авария под Днепром / Фото ГСЧС

Водитель искореженного автомобиля Chevrolet погиб на месте. Из авто его доставали чрезвычайники.

Над ликвидацию последствий аварии работали 8 спасателей и привлекли 2 единицы спецтехники.

Полицейские расследуют детали столкновения.

Но как пишет Vgorode.ua вероятнее всего, машины столкнулись лоб в лоб: это видно по расположению легковушек на дороге и тем, что более легкий автомобиль вынесло в кювет. Но пока это не официальная версия ДТП.

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Спасатели на месте аварии: видео