Едва не погибли семьи с детьми: под Киевом крупное ДТП, есть жертва – фото, видео
Под Киевом вблизи села Семиполки столкнулись в смертельном ДТП фура, легковушка и автобус. В результате аварии погиб 1 человек, еще 9 – госпитализированы.
Предварительно, виновником ДТП стал водитель "Фольксвагена". Он выехал на встречную полосу, ударил фуру в левое колесо, от чего ее понесло прямо в лоб автобусу с людьми, сообщает в телеграме dtp.kiev.ua.
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Водитель автобуса искусно избежал лобового удара, но перевернулся и слетел в кювет. Благодаря этому все пассажиры выжили. В то же время 9 человек госпитализированы с травмами средней тяжести, другим оказали помощь на месте происшествия.
Заметим, что автобус ехал с моря, пассажирами были семьи с детьми.
Что известно о жертве
Виновник ДТП погиб на месте. Его пытались реанимировать, но травмы были несовместимы с жизнью.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Масштабное ДТП под Киевом / Фото dtp.kiev.ua
Заметим, что за 29 лет независимости Украины в авариях погибли 174 095 человек. Пострадали в ДТП более 1 миллиона 264 тысяч человек.
Что происходило после ДТП в Киевской области: смотрите видео