Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа вблизи села Сухой Лиман. В сети опубликовали фото и видео с места происшествия. Там работали полиция и медики.

Читайте также Жуткое ДТП в Днепре: столкнулись 4 грузовика – видео с места событий

Не увидел авто

Когда Водитель Opel выезжал с заправки, то не увидел Peugeot, который ехал по главной дороге. В результате автомобили столкнулись. В ДТП пострадал пассажир Opel. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Подробно о состоянии пострадавшего не сообщается.



Под Одессой в ДТП Opel разорвало пополам / Фото Нацполиции Одесской области

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа Нацполиции Одесской области № 2. Правоохранители устанавливают все детали ДТП.



В результате аварии пострадал 15-летний подросток / Фото ГСЧС Одесской области

В ДТП под Одессой авто разорвало пополам: смотрите видео

Также в телеграм-канале "Одесса INFO" опубликовали видео, как люди вытаскивали водителя Opel с авто. К счастью, он сильно не травмировался. Видно только порезы на плече.

Как вытаскивали водителя разорванного авто: видео