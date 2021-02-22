Возле Одессы 22 февраля произошла страшная авария – Hyundai въехал в бетонную стену у дороги. Погиб 57-летний мужчина, который был за рулем.

ДТП произошло около 9 часов утра в селе Новоградовка в Одесской области. К теме ДТП в Одессе: столкнулись 6 автомобилей, одного водителя увезли в больницу Как проходит расследование Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства съезда Hyundai с дороги. Правоохранители планируют открыть уголовное производство за "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

ДТП возле Одессы / Фото Национальной полиции Последние ДТП в Одессе 13 февраля на трассе Киев – Одесса столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Водители грузовиков погибли.

В Одессе 7 февраля пьяный водитель Mitsubishi врезался лоб в лоб со Skoda, которая отлетела на припаркованные неподалеку машины. Повреждения также получили Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

5 февраля в Одессе на пересечении улиц пьяный водитель Toyota врезался в Ford Transit. Первую машину отбросило на 2 детей 11 и 12 лет, которые шли по переходу. Двух пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.