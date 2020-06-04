В ДТП погиб полицейский, который задерживал участников массовой стрельбы в Броварах
В результате автомобильной аварии погиб Руслан Синьков. Он работал в секторе реагирования патрульной полиции в Броварах. Известно, что Руслан Синьков задерживал участников кровавой стрельбы, которая произошла в Броварах 29 мая.
Гибель Руслана Синькова: что известно
О смерти Руслана Синькова сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области. Обстоятельства и детали инцидента правоохранители не обнародовали. Только написали, что он погиб трагически.
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В полиции добавляют, что утром его коллеги ждали на инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали впоследствии. Это был первый и последний раз, когда Руслан Синьков вовремя не прибыл на службу.
"Руководство и личный состав полиции Киевщины выражает искренние соболезнования семье погибшего сотрудника и скорбит вместе с ними. Вечная ему память", – отмечают в пресс-службе Нацполиции Киевской области.
Факты из биографии Руслана Синькова
Ему было 46 лет, а правоохранительным органам он отдал 24 года своей жизни.
Руслан Синьков имел звание старшего сержанта полиции. И он был одним из первых, кто прибыл на место стрельбы в Броварах. В Нацполиции Киевской области подчеркивают, что, не жалея здоровья и жизни, Руслан Синьков в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием.
У мужчины остались дочь и мать.
К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным и требовательным к своим коллегам,
– подытоживают в пресс-службе Нацполиции Киевской области.
Важно Стрельба в Броварах: еще часть участников арестована, в том числе и организатор
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая между людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Полиция открыла уголовное производство, расследование продолжается.
- Части суд уже избрал меры пресечения. Самый строгий из них – арест на два месяца без права залога.