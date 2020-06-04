В результате автомобильной аварии погиб Руслан Синьков. Он работал в секторе реагирования патрульной полиции в Броварах. Известно, что Руслан Синьков задерживал участников кровавой стрельбы, которая произошла в Броварах 29 мая.

Гибель Руслана Синькова: что известно

О смерти Руслана Синькова сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области. Обстоятельства и детали инцидента правоохранители не обнародовали. Только написали, что он погиб трагически.

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В полиции добавляют, что утром его коллеги ждали на инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали впоследствии. Это был первый и последний раз, когда Руслан Синьков вовремя не прибыл на службу.

"Руководство и личный состав полиции Киевщины выражает искренние соболезнования семье погибшего сотрудника и скорбит вместе с ними. Вечная ему память", – отмечают в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Факты из биографии Руслана Синькова

Ему было 46 лет, а правоохранительным органам он отдал 24 года своей жизни.

Руслан Синьков имел звание старшего сержанта полиции. И он был одним из первых, кто прибыл на место стрельбы в Броварах. В Нацполиции Киевской области подчеркивают, что, не жалея здоровья и жизни, Руслан Синьков в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием.

У мужчины остались дочь и мать.

К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным и требовательным к своим коллегам,

– подытоживают в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

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Стрельба в Броварах: главное