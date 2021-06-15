Водитель, ранее жестко сбивший 15-летнего одессита, погиб в ДТП

В аварии погиб Размик Рустамян. Его обвиняли в том, что в 2015 году он сбил 15-летнего одессита. Парень получил инвалидность, а армянин так и не получил наказания.

Об этом 14 июня сообщил отец пострадавшего парня Сергей Ращенко. Он написал о гибели мужчины сообщение в своем фейсбуке, где подписан Сергей Мотус.

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Что он написал о смерти водителя

Как рассказал мужчина, Рустамян погиб 11 июня. По его словам, мужчина на большой скорости врезался в столб. Как следствие, получил многочисленные травмы и впоследствии погиб.

Размик не умер сразу, он получил многочисленные травмы и страдал. Я надеюсь, что перед тем как сдох**ты эта мразь испытывала такую же боль, как и мой Миша. Вот так работает карма,

– добавил Сергей Ращенко.

По информации armeniasputnik, автомобиль, которым управлял Размик, устроил ДТП на дороге Эчмиадзин-Маргара в Армении. Он выехал за пределы проезжей части, где врезался в опорный столб газопровода.

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Размика Рустамяна считали виновным в том, что он на Mercedes с дипломатическими номерами совершил наезд на подростка.

Как следствие тот получил многочисленные травмы и получил паралич значительной части тела.

Судебный процесс долго затягивался и был безрезультатным.

Однако Сергей Ращенко решил тратить деньги не на адвокатов, а на реабилитацию сына.

Парень прошел длительный курс лечения в Испании.

Впоследствии Ращенко решил заняться реабилитацией и других пострадавших в ДТП.

Поэтому в 2019 году открыл зал физиотерапии Motus.

Сын Сергей Ращенко на реабилитации/ Фото Facenews