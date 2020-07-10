На Полтавском шоссе в Днепре произошла ужасная авария. Во время нее столкнулись грузовик MAN, легковой автомобиль Ford Focus и грузовой микроавтобус Volkswagen Crafter. Из-за того, что удар был значительной силы, а людей зажало внутри автомобилей пришлось вызывать спасателей.

Аварія трапилася в ніч на 10 липня, близько 23:00, поблизу заправки UPG. Про це повідомляє "Інформатор".

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Як сталася аварія

За попередніми даними, Volkswagen Crafter їхав Полтавським шосе в бік виїзду з міста. Перед ним почав пригальмовувати MAN, щоб пропустити транспорт і повернути ліворуч.

Невідомо, чи то чоловік не помітив вантажівку, чи то не встиг зреагувати на маневр або ж – навмисно пішов на випередження. Врешті Volkswagen виїхав через дві суцільні на зустрічну смугу руху, де вдарив Ford Focus.

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Фото з місця жахливої аварії у Дніпрі / Фото ДСНС та "Інформатор"

Про жертв і постраждалих в аварії

На момент прибуття рятувальників в пошкодженому Ford Focus заблоковане тіло чоловіка-пасажира 1966 року народження. Рятувальники деблокували його з понівеченої автівки, пише пресслужба ДСНС.

Тіло жінки 1988 року народження з цієї ж іномарки свідки дістали ще до прибуття аварійно-рятувального підрозділу.

Рятувальники зазначають – ці люди загинули від отриманих травм відразу на місці.

А ось водій іномарки 1989 року народження у важкому стані, його забрала "швидка" в обласну лікарню імені Мечникова.

До Дніпровської міської клінічної лікарні №6 госпіталізували і пасажира та водія автомобіля Volkswagen Crafter (пасажир-1993 року народження, водій-1994 року народження). Водій теж у важкому стані, він пройшов тест на визначення алкоголю у крові, але прилад показав, що він не вживав спиртного. Пасажир мікроавтобуса має травми середньої важкості.

Жахлива аварія на Полтавському шосе Дніпра: відео

Через аварію на Полтавському шосе рух автомобілів був частково заблокований.

Рятувальникам довелося відключити елементи живлення транспортних засобів, які потрапили у ДТП. Зробили вони це для запобігання виникнення пожежі.

Усі деталі ДТП надалі встановлює поліція.

На місці працювали 10 осіб із ДСНС та 2 одиниці техніки.

Аварія на Полтавському шосе у Дніпрі: мапа