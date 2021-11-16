Сначала обоих даже хотели выписать из больницы, но после обследования это решение пришлось изменить. Такой информацией поделилась заместительница городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

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Девочку оставили в больнице

У Дарьи – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб затылка. Медики хотели выписать ее домой, но во время планового обследования нашли нарушения между поверхностями сустава. "Хотели выписать их домой, но когда на рентгене увидели подвывих, оставили девочку. Пусть еще побудет в больнице", – отметила заместительница мэра.

Диагноз парня не изменился

У Александра диагностировали ушибы и ссадины левого предплечья, ушиб правого легкого. Кроме этого, у него – травма лучевой кости. Горбунова-Рубан объяснила, что у этой кости есть маленький отросток. Нужно зафиксировать руку в правильном положении – тогда он прирастет, и все будет в порядке.

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