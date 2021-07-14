В сети обнародовали фото последствий аварии в Одесской области. На них машина одной частью висит на заборе, другой – касается земли.

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Детали ДТП в Одесской области

Авария случилась 14 июля в селе Большой Дальник. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части.

После этого машина перевернулась, снесла столб и повисла на заборе частного дома.

Есть жертва и пострадавший в аварии

Водитель машины погиб на месте происшествия. Кроме того, еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали в местную больницу.



Под Одессой авто перевернулось и повисло на заборе / Телеграм "Новости Одесса"

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