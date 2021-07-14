Под Одессой авто перевернулось и повисло на заборе: есть жертва
Источник:телеграм "Новости Одесса"
В селе Большой Дальник Одесской области 14 июля произошло ДТП – машина перевернулась и повисла на заборе частного дома. К сожалению, водитель от полученных травм умер на месте.
В сети обнародовали фото последствий аварии в Одесской области. На них машина одной частью висит на заборе, другой – касается земли.
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Детали ДТП в Одесской области
Авария случилась 14 июля в селе Большой Дальник. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части.
После этого машина перевернулась, снесла столб и повисла на заборе частного дома.
Есть жертва и пострадавший в аварии
Водитель машины погиб на месте происшествия. Кроме того, еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали в местную больницу.
Под Одессой авто перевернулось и повисло на заборе / Телеграм "Новости Одесса"
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