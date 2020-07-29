В селе Циркуны, что в Харьковской области, 28 июля машина скорой помощи сбила женщину-пешехода. Потерпевшая погибла на месте аварии.

Женщина перебегала дорогу, когда попала под колеса

Трагедия произошла поздно вечером 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Автомобиль скорой помощи, за рулем которого был 60-летний водитель, двигался со стороны автодороги Киев – Харьков – Довжанский в направлении села Липки. У машины были включены проблесковые маячки.

Пострадавшая получила смертельные травмы

Женщина перебегала через дорогу вне пешеходного перехода. Перед ней был автомобиль Skoda, который на встречной полосе пропускал скорую помощь. Именно под колеса скорой и попала пострадавшая. Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства жуткого ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии / Фото Нацполиции