ДТП в Суворовском районе: пострадал ребенок

В Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan сбил 7-летнего ребенка.

Инцидент произошел вечером 30 мая в Суворовском районе. Ребенка с травмами пришлось госпитализировать.

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Что известно о ДТП

7-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

Авто Nissan Navara двигалось по лиману со стороны Николаевской дороги.

Водитель не успел затормозить вовремя, поэтому сбил девочку.

Она получила травмы, ее пришлось госпитализировать.