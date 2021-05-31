ДТП в Суворовском районе: пострадал ребенок

31 мая 2021 , 11:01
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Источник:

"Думская"

В Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan сбил 7-летнего ребенка.

Инцидент произошел вечером 30 мая в Суворовском районе. Ребенка с травмами пришлось госпитализировать.

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Что известно о ДТП

  • 7-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
  • Авто Nissan Navara двигалось по лиману со стороны Николаевской дороги.
  • Водитель не успел затормозить вовремя, поэтому сбил девочку.
  • Она получила травмы, ее пришлось госпитализировать.
Обратите внимание! В воскресенье, 30 мая, в Киеве произошло также ДТП с участием пешехода. Нетрезвый водитель такси в Святошинском районе сбил пешехода. Парень сделал замечание мужчине о его состоянии, а тот за это "прокатил" его на капоте почти полкилометра.
Автор: Вікторія Андрєєва