ДТП в Суворовском районе: пострадал ребенок

В Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan сбил 7-летнего ребенка.
Инцидент произошел вечером 30 мая в Суворовском районе. Ребенка с травмами пришлось госпитализировать.
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Что известно о ДТП
- 7-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
- Авто Nissan Navara двигалось по лиману со стороны Николаевской дороги.
- Водитель не успел затормозить вовремя, поэтому сбил девочку.
- Она получила травмы, ее пришлось госпитализировать.