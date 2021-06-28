На трассе Днепр – Харьков столкнулись Lexus и Opel: есть пострадавшие

28 июня 2021 , 17:08
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Источник:

"Информатор"

На трассе Днепр – Харьков произошло ДТП с участием водителей Lexus и Opel. В результате аварии в середине одного из автомобилей зажало нескольких человек.

Известно, что оба водителя ехали со стороны Харькова. У виадука Opel начал поворачивать влево и в это же время в автомобиль на скорости влетел Lexus.

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Что известно о пострадавших

На место аварии прибыли правоохранители и несколько бригад скорой помощи. Из-за аварии 3 человека зажало внутри автомобиля. Их доставали спасатели.

Всех пострадавших доставили в Центральную районную больницу Новомосковска.


ДТП на трассе Днепр – Харьков / Фото "Информатор"


Последствия аварии / Фото "Информатор"

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Сейчас проезд на участке аварии затруднен. Водители объезжают место инцидента по встречной полосе, а полиция регулирует движение вручную.

Автор: Тетяна Кійовська