Фура влетела в машину коммунальщиков, которые наносили новую разметку. Инцидент произошел 7 июля на 295 километре трассы Киев – Одесса.

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Последствия аварии

По данным телеграм-канала "Киев Оперативный", после столкновения один из автомобилей загорелся. В то же время "Одесса INFO" со ссылкой на очевидцев сообщает о жертвах. Правда, в Одесском автодоре ни первую, ни вторую информацию не подтвердили.

Известно лишь о пострадавших. Двух работников отвезли в больницу. Деталей об их состоянии нет.

Кроме того, в результате аварии было затруднено движение на дороге.

Патрульная полиция Одесской области не комментирует инцидент. Также нет реакции ни со стороны Национальной, ни со стороны Патрульной полиции Одесской области.

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