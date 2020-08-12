На трассе Киев – Чоп, возле села Пасеки-Зубрицкие на Львовщине, 11 августа произошло масштабное ДТП. Пострадали восемь человек.

Информацию о количестве травмированных подтвердили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. Читайте также На трассе Киев – Одесса водитель грузовика въехал в фуру: есть погибшие – фото Что известно об обстоятельствах ДТП и пострадавших Водитель автомобиля BMW, житель Одессы 1994 года рождения, двигаясь в направлении Чопа, врезался в Citroen под управлением жителя Львовщины 1956 года рождения.

Также ударом задело Toyota Rav4 под управлением жителя Тернопольщины 1961 года рождения.

По предварительным данным полиции, 26-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что у BMW оторвало задние колеса. Авто отбросило в кювет.

Водитель и трое пассажиров BMW получили травмы. Также пострадал водитель Toyota и четверо его пассажиров. В результате ДТП 8 человек, среди которых один ребенок 14 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Львовскую больницу скорой медицинской помощи. Обратите внимание! В Украине за последние полгода зафиксировали более 72 тысяч ДТП. В них погибли 1 482 человека. О причинах трагической статистики читайте по ссылке. ДТП под Львовом / Фото Varta 1 Смотрите видео момента аварии: