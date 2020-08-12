Жуткое ДТП возле Львова: много пострадавших, среди них ребенок – фото, видео 18+
На трассе Киев – Чоп, возле села Пасеки-Зубрицкие на Львовщине, 11 августа произошло масштабное ДТП. Пострадали восемь человек.
Информацию о количестве травмированных подтвердили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Читайте также На трассе Киев – Одесса водитель грузовика въехал в фуру: есть погибшие – фото
Что известно об обстоятельствах ДТП и пострадавших
- Водитель автомобиля BMW, житель Одессы 1994 года рождения, двигаясь в направлении Чопа, врезался в Citroen под управлением жителя Львовщины 1956 года рождения.
- Также ударом задело Toyota Rav4 под управлением жителя Тернопольщины 1961 года рождения.
- По предварительным данным полиции, 26-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Удар был такой силы, что у BMW оторвало задние колеса. Авто отбросило в кювет.
- Водитель и трое пассажиров BMW получили травмы. Также пострадал водитель Toyota и четверо его пассажиров. В результате ДТП 8 человек, среди которых один ребенок 14 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Львовскую больницу скорой медицинской помощи.
ДТП под Львовом / Фото Varta 1
Смотрите видео момента аварии: