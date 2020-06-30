В Киевской области в Ставищенском районе 29 июня произошло ДТП. В результате аварии одна женщина погибла, еще четыре человека, среди них подростки, находятся в больнице с травмами.

Около 21:00 на 142-м километре трассы столкнулись два автомобиля – Renault и Citroen C4. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Что известно о потерпевших и обстоятельства ДТП

Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия.

Причины и обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Изуродованный автомобиль в результате ДТП на Киевщине / фото Нацполиции

Пробки в результате аварии

Отметим, что трасса Киев – Одесса была перегружена отдыхающими, которые возвращались из Одесской области после длинных выходных. Авария вызвала многокилометровые пробки. Водители ждали в тянучках более часа.

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