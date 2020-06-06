На трассе Киев – Одесса у грузовика отлетело колесо: есть пострадавшие – видео
Серьезное ДТП произошло 6 июня на трассе Киев – Одесса. Колесо, которое отлетело от грузовика, попало в легковой автомобиль. В результате аварии пострадали люди.
Досадное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 июня на трассе Киев – Одесса, сообщили в телеграме "Киев Оперативный".
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Со встречного грузовика в автомобиль Opel отлетело колесо,
– говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали люди. Однако пока неизвестно о количестве пострадавших и серьезности их травм. На месте инцидента работают медики.
Серьезное ДТП на трассе Киев – Одесса: смотрите видео
Смертность на дорогах Украины
- В 2019 году на автодорогах погибли 3 454 человека, среди них 166 – дети. В МВД заявляют, что в Европе показатель ниже в несколько раз.
- Чтобы снизить уровень смертности и количество аварий с 1 июня 2020 года в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации нарушений дорожного движения.
- За первый день работы фотофиксации, 1 июня, обнаружили 68 999 фактов превышения скорости. На второй день работы нарушителей было меньше – 46 827.