Серьезное ДТП произошло 6 июня на трассе Киев – Одесса. Колесо, которое отлетело от грузовика, попало в легковой автомобиль. В результате аварии пострадали люди.

Досадное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 июня на трассе Киев – Одесса, сообщили в телеграме "Киев Оперативный".

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Со встречного грузовика в автомобиль Opel отлетело колесо,

– говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали люди. Однако пока неизвестно о количестве пострадавших и серьезности их травм. На месте инцидента работают медики.

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