Авария с участием двух автомобилей произошла 26 июля вблизи города Первомайский Харьковской области. Одного из водителей в тяжелом состоянии госпитализировали.

ДТП трапилось вночі на трасі Мерефа – Павлоград. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Що відомо про обставини ДТП

В результаті зіткнення мікроавтобуса Volkswagen LT та легковика Volkswagen Passat, останній злетів у кювет.

Про інцидент в поліцію повідомив водій буса.

Рятувальникам довелося визволяти 37-річного водія Passat за допомогою спецзасобів. Його з важкими травмами госпіталізували до лікарні Харкова.

Зверніть увагу! Упродовж липня цього року на українських автошляхах сталося трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.



Мікроавтобус після зіткнення з легковиком / Фото Нацполіції

Приблизне місце аварії на карті: