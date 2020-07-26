Жуткое ДТП на Харьковщине: столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавший – фото
Авария с участием двух автомобилей произошла 26 июля вблизи города Первомайский Харьковской области. Одного из водителей в тяжелом состоянии госпитализировали.
ДТП трапилось вночі на трасі Мерефа – Павлоград. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
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Що відомо про обставини ДТП
- В результаті зіткнення мікроавтобуса Volkswagen LT та легковика Volkswagen Passat, останній злетів у кювет.
- Про інцидент в поліцію повідомив водій буса.
- Рятувальникам довелося визволяти 37-річного водія Passat за допомогою спецзасобів. Його з важкими травмами госпіталізували до лікарні Харкова.
Мікроавтобус після зіткнення з легковиком / Фото Нацполіції
Приблизне місце аварії на карті: