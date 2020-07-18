В Одесской области случилось еще одно смертельное ДТП: фото
На трассе Одесса – Рени 18 июля столкнулись фура и грузовик. Два человека погибли, а еще двоих – госпитализировали.
ДТП произошло возле села Маяки, сообщили в пресс-службе полиции.
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Предварительно, водитель МАN пытался сделать обгон и столкнулся с "Газелью". Грузовик в этот момент поворачивал в сторону Овидиополя.
ДТП произошло вблизи села Маяки
Что известно о жертвах и пострадавших
- 30-летний водитель "Газели" и 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их сразу госпитализировали.
- Водитель и пассажир МАN погибли на месте происшествия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП.
Два человека погибли на месте происшествия
Заметим, что это уже не первое ДТП в Одесской области сегодня. Утром вблизи села Сафьяны столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ-2108 и Mirsubishi. В результате аварии погибли шесть человек, еще трое пострадали.