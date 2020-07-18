На трассе Одесса – Рени 18 июля столкнулись фура и грузовик. Два человека погибли, а еще двоих – госпитализировали.

ДТП произошло возле села Маяки, сообщили в пресс-службе полиции.

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Предварительно, водитель МАN пытался сделать обгон и столкнулся с "Газелью". Грузовик в этот момент поворачивал в сторону Овидиополя.



ДТП произошло вблизи села Маяки

Что известно о жертвах и пострадавших

30-летний водитель "Газели" и 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их сразу госпитализировали.



Водитель и пассажир МАN погибли на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП.



Два человека погибли на месте происшествия

Заметим, что это уже не первое ДТП в Одесской области сегодня. Утром вблизи села Сафьяны столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ-2108 и Mirsubishi. В результате аварии погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Обратите внимание! За 29 лет независимости Украины в авариях погибли 174 тысячи 95 человек. Пострадали в ДТП свыше 1 миллиона 264 тысяч человек.