Авария случилась под вечер 7 мая, а первые сообщения о ней появились в 18 часов. На видео очевидцев заметно, что на место приехала скорая помощь.

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Что известно об инциденте

На трассе Одесса – Рени водитель автомобиля Lexus вероятно врезался в отбойник. После этого машина загорелась на дороге. Наконец, от самой машины остался лишь корпус.

В полиции Одесской области сообщили, что ДТП произошло на повороте возле села Холмское Арцизского ОТГ.

По предварительным данным, во время движения у "Lexus ES 250" лопнула шина на переднем колесе – машина столкнулась с отбойником и загорелась. К счастью, люди успели выйти из салона,

– говорят полицейские.



Водитель предположительно врезался в отбойник / Фото Нацполиции

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина / Фото Нацполиции

Водитель от столкновения не пострадал, однако его 30-летнюю пассажирку доставили в больницу с переломами таза и голени и ушибом грудной клетки. Следователи внесли сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Инцидент на трассе Одесса – Рени: смотрите видео (Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика)

Обратите внимание! Трасса Одесса-Рени (М15) является дорогой международного значения на территории Украины.

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