Авария случилась под вечер 7 мая, а первые сообщения о ней появились в 18 часов. На видео очевидцев заметно, что на место приехала скорая помощь.
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Что известно об инциденте
На трассе Одесса – Рени водитель автомобиля Lexus вероятно врезался в отбойник. После этого машина загорелась на дороге. Наконец, от самой машины остался лишь корпус.
В полиции Одесской области сообщили, что ДТП произошло на повороте возле села Холмское Арцизского ОТГ.
По предварительным данным, во время движения у "Lexus ES 250" лопнула шина на переднем колесе – машина столкнулась с отбойником и загорелась. К счастью, люди успели выйти из салона,
– говорят полицейские.
Водитель предположительно врезался в отбойник / Фото Нацполиции
В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина / Фото Нацполиции
Водитель от столкновения не пострадал, однако его 30-летнюю пассажирку доставили в больницу с переломами таза и голени и ушибом грудной клетки. Следователи внесли сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований.
Инцидент на трассе Одесса – Рени: смотрите видео (Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика)
Коротко о последних ДТП
- 7 мая во Львове пьяная и лишенная прав водитель Lexus напала на патрульную, когда ее остановили. Женщина вела себя неадекватно.
- 6 мая в Одессе произошло смертельное ДТП – такси Uklon врезалось в стену и загорелось. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.