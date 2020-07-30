ДТП возле села Дубина: тяжело травмированную девочку на вертолете перевезли из Бродов в Киев
ГСЧС рейсом санитарной авиации из города Броды Львовской области в Киев 29 июля доставило пострадавшую в жутком ДТП 13-летнюю девочку. Авария, случившаяся возле села Дубина 27 июля, уже унесла жизнь ее 16-летней сестры.
Девочка в тяжелом состоянии, врачи до последнего колебались, давать ли разрешение на ее транспортировку. Об этом рассказала пресс-служба ДСНС в фейсбуке.
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Однако после консультаций специалистов из Киева – нейрохирурга и анестезиолога – пострадавшего ребенка таки решили перевезти в Киев.
Травмированную 13-летнюю девочку решились на вертолете отправить в Киев / Фото ДСНС
Такое решение приняли только после консультаций со специалистами из столицы / Фото ДСНС
16-летняя сестра девочки, к сожалению, умерла после операции / Фото ДСНС
Транспортировка санавиацией позволяет избежать возможных при наземной перевозке осложнений / Фото ДСНС
В ДСНС добавили, что рейсы санавиации позволяют в сжатые сроки доставить тяжелобольных или травмированных людей к месту, где им помогут, без риска возможных при наземной транспортировке осложнений.
Коротко о ДТП возле села Дубина
- 27 июля возле села Дубина в Бродовском районе Львовской области произошла страшная авария. Из-за столкновения трех автомобилей пострадали 4 человека, среди них 2 – дети.
- Lexus, в котором ехала семья (отец, мать и две дочери), разорвало на куски.
- Меньше всех пострадала мать – она в травматологии, а вот отца и дочерей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами доставили в реанимацию.
- К сожалению, 16-летняя девушка умерла после операции.