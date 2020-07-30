ГСЧС рейсом санитарной авиации из города Броды Львовской области в Киев 29 июля доставило пострадавшую в жутком ДТП 13-летнюю девочку. Авария, случившаяся возле села Дубина 27 июля, уже унесла жизнь ее 16-летней сестры.

Девочка в тяжелом состоянии, врачи до последнего колебались, давать ли разрешение на ее транспортировку. Об этом рассказала пресс-служба ДСНС в фейсбуке.

Однако после консультаций специалистов из Киева – нейрохирурга и анестезиолога – пострадавшего ребенка таки решили перевезти в Киев.



Травмированную 13-летнюю девочку решились на вертолете отправить в Киев / Фото ДСНС



Такое решение приняли только после консультаций со специалистами из столицы / Фото ДСНС



16-летняя сестра девочки, к сожалению, умерла после операции / Фото ДСНС



Транспортировка санавиацией позволяет избежать возможных при наземной перевозке осложнений / Фото ДСНС

В ДСНС добавили, что рейсы санавиации позволяют в сжатые сроки доставить тяжелобольных или травмированных людей к месту, где им помогут, без риска возможных при наземной транспортировке осложнений .

Коротко о ДТП возле села Дубина