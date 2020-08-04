Смертельное ДТП между Тарасовкой и Крюковщиной в Киевской области произошло 3 августа. После лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо получили ранения и доставлены в больницу.

Об аварии на Киевщине рассказали в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua. Обратите внимание Смертельная авария в Киевской области: погибли 4 человека – фото Между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина, по предварительной информации, автомобиль BMW на польских номерах вылетел на встречную полосу. А там столкнулся со Škoda: Пассажир BMW погиб на месте – причем тело можно достать, только разрезая машину.

Четверо пассажиров Škoda получили травмы различной степени тяжести.

Полиция и следователи выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

В сообщении dtp.kiev.ua говорится, что водитель BMW, вероятно, был под воздействием наркотиков.

Пассажир BMW погиб на месте / Фото dtp.kiev.ua

Четверо пассажиров Škoda попали в больницу / Фото dtp.kiev.ua

А водитель BMW, вероятно, находился под воздействием наркотиков / Фото dtp.kiev.ua

Полиция и следователи выясняют все обстоятельства смертельной аварии / Фото dtp.kiev.ua Читайте также Под Ивано-Франковском случилось тройное ДТП: есть погибший и пострадавшие Лобовое столкновение двух автомобилей между Тарасовкой и Крюковщиной: смотрите карту