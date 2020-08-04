ДТП под Киевом: BMW стал ломом, пассажир погиб, а водитель, вероятно, был под наркотиками
Смертельное ДТП между Тарасовкой и Крюковщиной в Киевской области произошло 3 августа. После лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще четверо получили ранения и доставлены в больницу.
Об аварии на Киевщине рассказали в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.
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Между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина, по предварительной информации, автомобиль BMW на польских номерах вылетел на встречную полосу. А там столкнулся со Škoda:
- Пассажир BMW погиб на месте – причем тело можно достать, только разрезая машину.
- Четверо пассажиров Škoda получили травмы различной степени тяжести.
- Полиция и следователи выясняют все обстоятельства смертельной аварии.
- В сообщении dtp.kiev.ua говорится, что водитель BMW, вероятно, был под воздействием наркотиков.
Пассажир BMW погиб на месте / Фото dtp.kiev.ua
Четверо пассажиров Škoda попали в больницу / Фото dtp.kiev.ua
А водитель BMW, вероятно, находился под воздействием наркотиков / Фото dtp.kiev.ua
Полиция и следователи выясняют все обстоятельства смертельной аварии / Фото dtp.kiev.ua
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Лобовое столкновение двух автомобилей между Тарасовкой и Крюковщиной: смотрите карту