В Харькове 16-летний мажор спровоцировал масштабное ДТП с погибшими: все, что известно

В Харькове вечером 26 октября произошло смертельное ДТП. Несовершеннолетний водитель Infinity пролетел на красный и на бешеной скорости врезался в Chevrolet. Все, что известно о жуткой аварии, читайте дальше.

Детали о пострадавших

По данным полиции, инцидент произошел около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infinity на скорости влетел в выезжавший на перекресток Chevrolet.

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После сильного столкновения Chevrolet вылетел на обочину и налетел на столб. 58-летнему водителю выжить не удалось. Он погиб на месте происшествия.

В салоне Infinity, кроме несовершеннолетнего водителя, находились еще трое пассажиров:

двое 19-летних парней;

16-летняя девочка.

Их в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Пострадавшие находятся в реанимации.

Кстати, правоохранители говорят, что оба водителя были трезвыми.

Момент жуткого столкновения: видео 18+

На видео первых минут после ДТП видно, что несовершеннолетний водитель практически не пострадал. Он ходил и искал телефон девушки, которая лежала на земле и почти не шевелилась.

Первые минуты после ДТП: видео

В Харькове несовершеннолетний водитель спровоцировал масштабное ДТП / Фото "Х****й Харьков", "ХС Харьков", "Харьков LIVE"

Что известно о предполагаемом виновнике ДТП

Телеграм-канал "Харьков 1654" пишет, что подозреваемый – 16-летний местный мажор по имени Николай. Родители только недавно подарили ему автомобиль. Кстати, сразу после ДТП они заявили о его "угоне".

Ранее Николай стрелял в людей

В прошлом у парня уже якобы были проблемы с законом. В 2014 году он стрелял из травматического пистолета в брата и мать девушки, которую сам обижал. Мол, мажор постоянно унижал и говорил девушке, что она "ему не ровня". Поговорить с подростком решили 39-летняя мать и 19-летний пострадавший брат. Встретились они с Николаем в супермаркете.

Тот сразу начал угрожать семье, что "засадит" их, потому что они "никто". Когда все вышли на улицу, юноша начал стрелять. Брат жертвы получил 7 пуль, а его мать – 1–2. На место происшествия выезжали правоохранители. Тогда они возбудили уголовное дело за хулиганство.

Кстати, в инстаграме Николай часто хвастался своей роскошной жизнью. Он публиковал фотографии нового автомобиля, денег и автоматов в багажнике.

Кроме того, на видео несовершеннолетний показывал свое отношение к полиции – материл патрульных.



Подозреваемый в смертельном ДТП кичился роскошной жизнью в инстаграме / Коллаж 24 канала

В сеть слили переписку подростка

OBOZREVATEL опубликовал переписку Николая в инстаграме. На скриншотах он утверждает, что часто выезжает на встречную полосу и красный цвет светофора. Мол, "если спешишь, то можно". Кроме того, он признался, что разбил 4 автомобиля и наезжал на людей, а все проблемы решал с патрульными за 100–200 долларов.

Подозреваемый в совершении ДТП уже задержан правоохранителями. Теперь ему грозит заключение на 8 лет и лишение права управлять транспортными средствами на 3 года или без этого.