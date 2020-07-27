В Киевской области возле Борисполя произошла авария: столкнулись микроавтобус и легковушка. Микроавтобус после столкновения налетел на отбойник, его водитель погиб на месте.

О ДТП сообщили в фейсбук-сообществе dtp.kiev. Очевидцы отмечают, что на месте происшествия находятся правоохранители и "скорая".

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По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. После столкновения автобус отбросило на отбойник, водитель погиб на месте.

В полиции Киевщины пока официально не прокомментировали информацию об аварии.

Обратите внимание! В течение июля этого года в Украине произошло чуть более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.



Возле Борисполя произошло смертельное ДТП/ Фото dtp.kiev



Заднюю часть легковушки смяло / Фото dtp.kiev

Похожее ДТП произошло на Харьковщине: вблизи города Первомайск столкнулись микроавтобус и легковушка, последняя из которых слетела в кювет.

Спасателям пришлось доставать 37-летнего водителя Passat с помощью спецсредств. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу Харькова.