Смертельное ДТП под Киевом: микроавтобус налетел на отбойник
В Киевской области возле Борисполя произошла авария: столкнулись микроавтобус и легковушка. Микроавтобус после столкновения налетел на отбойник, его водитель погиб на месте.
О ДТП сообщили в фейсбук-сообществе dtp.kiev. Очевидцы отмечают, что на месте происшествия находятся правоохранители и "скорая".
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По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. После столкновения автобус отбросило на отбойник, водитель погиб на месте.
В полиции Киевщины пока официально не прокомментировали информацию об аварии.
Возле Борисполя произошло смертельное ДТП/ Фото dtp.kiev
Заднюю часть легковушки смяло / Фото dtp.kiev
Похожее ДТП произошло на Харьковщине: вблизи города Первомайск столкнулись микроавтобус и легковушка, последняя из которых слетела в кювет.
Спасателям пришлось доставать 37-летнего водителя Passat с помощью спецсредств. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу Харькова.