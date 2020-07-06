В ночь на 6 июля в селе Зымна Вода, что вблизи Львова, произошло ужасное ДТП. 26-летний львовянин въехал в электроопору, после чего столкнулся с деревом и забором. В результате один из пассажиров автомобиля погиб, а сам водитель и двое жительниц Львова получили ранения. Полиция задержала виновника аварии.

ДТП случилось примерно в 3.50 6 июля на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Зымна Вода Пустомытовского района, сообщила в фейсбуке Полиция Львовской области.

Читайте также В Одессе трамвай полностью смял "Славуту": фото и видео страшной аварии 18+

Детали аварии

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi – 26-летний львовянин – не выбрал безопасную скорость движения. В результате автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а затем столкнулся с деревом и забором.

Есть жертва и пострадавшие

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и двое его пассажирок – жительницы Львова в возрасте 17 и 25 лет. Всех пострадавших госпитализировали. К сожалению, еще один пассажир Audi умер на месте аварии от полученных травм.



Ужасное ДТП вблизи Львова / Фейсбук полиции Львовщины



Есть погибший и трое пострадавших / Фейсбук Полиции Львовщины

Обратите внимание Жуткое ДТП в Запорожье: пострадали 6 человек, среди них дети – фото (18+)

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет или без такового.

Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Вскоре суд изберет виновнику ДТП меру пресечения.