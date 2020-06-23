В Киеве в ночь на 23 июня возле ТЦ Ocean Plaza водитель на Lexus спровоцировал ДТП. У мужчины не было с собой ни водительских прав, ни разрешения на управление автомобилем. В то же время, он был в неадекватном состоянии.

О странном ДТП с участием мажора пишет фейсбук-сообщество "Киев Оперативный".

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Ночью в 00:10 произошло ДТП возле ТЦ Ocean Plaza. Водитель Lexus Матвеев А. В., 1999 года рождения был в неадекватном состоянии. При себе у Матвеева не было никаких документов на авто и водительского удостоверения,

– говорится в сообщении.

Более того, молодой человек хотел решить вопрос деньгами и не вызывать полицию.

Кроме того, на ролике парень говорил, что машина принадлежит Матвееву Олегу. Судя по всему, речь идет о его отце. Интересно также то, что Матвеев сначала представился журналистом канала "1+1".

По итогу, парень обещал отойти на 20 минут за деньгами, но сбежал.

Смотрите видео с фигурантом ночного ДТП возле Ocean Plaza 18+

Полиция оформила ДТП, а Lexus виновника аварии отправили на штрафплощадку.