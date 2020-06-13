В центре Харькова жена советника главы Сумской облгосадминистрации совершила ДТП. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Жена руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА Александра Ларина Дарья Безбородая на Audi A3 врезалась в припаркованную Honda и перевернулась. Об этом сообщило издание "Newsroom".

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Произошло это на улице Ярослава Мудрого, 37.

Водитель Audi A3 отказалась проходить тест на алкогольное опьянение и ехать на осмотр. На фото, которые опубликовали в соцсетях, можно увидеть, что из авто девушки выпала открытая бутылка шампанского.



Бутылка открытого шампанского выпала из машины жены чиновника / Фото "ХСалтовка"

Патрульные составили протокол по статье Нарушение ПДД и отказ от осмотра водителя на состояние опьянения.



Дарья Безбородая / Скриншот из видео



Дарья Безбородая влетела в Honda и перевернулась / Фото "Труха"

Смотрите видео ("Труха") с места ДТП:

Что известно о Дарье Безбородой и ее муже

Дарья Безбородая работает стоматологом в Харькове. Ее муж Александр Ларин ранее работал в полиции Харькова, а теперь является советником главы Сумской обладминистрации.



Дарья Безбородая и Александр Ларин / Коллаж 24 канала

По информации телеграмм-канала Тезис, когда в соцсети Ларина попросили прокомментировать ДТП с его женой, тот ответил: "А тебе, клоуну, какое дело?". После этого чиновник начал звонить харьковским журналистам и с угрозами требовать убрать материал об аварии.