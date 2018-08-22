ДТП на Днепровской набережной в Киеве: появилось видео, как водитель BMW ездил по городу

В сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксировано, как водитель BMW, который совершил масштабное ДТП на Днепровской набережной в Киеве, ездит по городу на бешеной скорости.

Соответствующее видео Опубликован в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

24 канал сообщал, что 20 августа на Днепровской набережной в Киеве нетрезвый водитель ВМW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили. На водителя составили админпротоколы и просто отпустили, что вызвало возмущение общественности.

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Так, видеокамеры проследили весь путь автомобиля BMW улицам Киева за 40 минут до совершения аварии. Автомобиль передвигался по улицам города на большой скорости, игнорировал светофоры и выезжал на встречную полосу движения.

Это просто чудо, что вчера никто не пострадал. Смотрим на манеру вождения, светофор, встречку. Видео начинается с выезда со двора домов ЖК Silver Breeze. Соседи, крутите головой, когда переходите дорогу !,

– написал в посте к видео пользователь Руслан Полищук.