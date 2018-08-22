ДТП на Днепровской набережной в Киеве: владелец разбитого Hyundai рассказал детали

Всего несколько минут и последствия аварии были бы катастрофическими. ДТП в Киеве, в котором BMW протаранил три припаркованных авто, возмутило людей. Люди чудом остались живы, потому что за мгновение вышли из машин.

Владелец разбитого Hyundai в суде будет требовать компенсации убытков.

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Следы на асфальте, фрагменты стекла и обломки от авто – все это и сегодня напоминает об ужасной аварии, во время которой водитель BMW полностью разбил на большой скорости три автомобиля.

Именно на том месте Станислав накануне оставил авто. На Днепровскую Набережную привез жену, чтобы отпраздновать девятую годовщину бракосочетания. Для любимой устроил сюрприз – ужин на крыше небоскреба. Как только пара заняла свое место, – уже было не до празднования.

Вот это вот праздник! Мы любовались вечерним Киевом, а потом услышали примерно в 20:15 звук, как бьются машины. Выглянув с крыши небоскреба, я понял, что в числе пострадавших автомобилей и моя машина,

– сказал пострадавший Станислав Матюшенко.

Страшно даже представить, что могло бы быть с человеком, если бы во время столкновения он находился в авто, ведь от самих машин почти ничего не осталось.

Машину Станислава раздробило и теперь, говорит пострадавший, дешевле купить новую, чем отремонтировать старую. С самым виновником Станислав первый и последний раз пытался пообщаться на месте. Тот в ответ реагировал неадекватно и угрожал. Станислав знает, как зовут подозреваемого в совершении скандального ДТП, но называть его имя не хочет, потому что адвокат не советовал. В полиции тоже не обнародуют, кем является "любитель быстрой езды".

После ДТП водитель BMW пытался поменяться местом с пассажиром

По подсчетам Станислава, водитель BMW летел со скоростью примерно 110 километров в час. И здесь не один такой любитель дать газу. Местные рассказывают, гонки на Днепровской Набережной устраивают каждый день. И как следствие, аварии на этом перекрестке случаются постоянно.

Владельцы пострадавших авто теперь ждут решения суда. Требуют компенсировать убытки, а поскольку пострадавших в аварии не было, то сам водитель отделается штрафом.