ДТП на гонках в Кривом Роге: известно о состоянии пострадавших детей

Известно о состоянии двоих детей, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей во время "Гонок на выживание" в Кривом Роге 27 октября.

27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП. Один из автомобилей после выполнении маневра въехал в толпу зрителей.

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По словам организаторов соревнований, у авто отказали тормоза. В результате наезда пострадали 4 человека, среди которых двое детей.

В тяжелейшем состоянии находилась 10-летняя девочка, которая с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию. 28 октября все еще в состоянии комы ее перевезли в детскую больницу в Днепре.

29 октября заместитель директора детской больницы Днепропетровской области Сергей Инюшин сообщил журналистам, что девочку удалось вывести из комы.

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное: у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, отек головного мозга, множественные раны на голове, животе и спине. У девочки также диагностировали перелом ключицы и таза, ушиб легкого, сердца и внутренних органов.

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Она самостоятельно дышит. Ее вывели из комы, жизни ничего не угрожает. Запланированы операции, девочка проходит дополнительное обследование,

– цитирует медика издание "Первый Криворожский".

Что касается состояния 5-летнего мальчика, который также пострадал в этом ДТП, то его оценивают как удовлетворительное. Жизни ребенка ничего не угрожает и его готовятся выписать из больницы в Кривом Роге.

Смотрите видео, как авто въехало в толпу людей во время гонок в Кривом Роге: