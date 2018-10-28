ДТП на гонках в Кривом Роге: новая информация о состоянии ребенка, пострадавшего больше всего

10-летнюю девочку, которая больше всего пострадала, в результате наезда автомобиля на зрителей во время гонок в Кривом Роге, перевезли в областную больницу Днепра.

28 октября 10-летнюю девочку, которая больше всего пострадала в результате ДТП во время "Гонок на выживание" в Кривом Роге, перевезли в детскую областную больницу в Днепре, информирует издание "Первый Криворожский".

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Ребенок находится в реанимации в состоянии комы. После ДТП врачи оценивали состояние ребенка, как стабильно тяжелое.

Смотрите видео, как авто въехало в зрителей во время гонок в Кривом Роге:

27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП. Один из автомобилей после выполнении маневра въехал в толпу зрителей. По словам организаторов соревнований, у авто отказали тормоза. В результате наезда пострадало 4 человека, среди которых двое детей.

10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию, 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести. 53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 2 статьи 286 УК).