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      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      ДТП на гонках в Кривом Роге: новая информация о состоянии ребенка, пострадавшего больше всего

      19 Читати новину українською
      10-летняя девочка находится в коме после ДТП на гонках в Кривом Роге
      10-летняя девочка находится в коме после ДТП на гонках в Кривом Роге / 24 Канал/Иллюстрация

      10-летнюю девочку, которая больше всего пострадала, в результате наезда автомобиля на зрителей во время гонок в Кривом Роге, перевезли в областную больницу Днепра.

      28 октября 10-летнюю девочку, которая больше всего пострадала в результате ДТП во время "Гонок на выживание" в Кривом Роге, перевезли в детскую областную больницу в Днепре, информирует издание "Первый Криворожский".

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      Ребенок находится в реанимации в состоянии комы. После ДТП врачи оценивали состояние ребенка, как стабильно тяжелое.

      Смотрите видео, как авто въехало в зрителей во время гонок в Кривом Роге:

      27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП. Один из автомобилей после выполнении маневра въехал в толпу зрителей. По словам организаторов соревнований, у авто отказали тормоза. В результате наезда пострадало 4 человека, среди которых двое детей.

      10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию, 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести. 53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 2 статьи 286 УК).

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Новости Кривого Рога Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге
      Источник: 24 Канал
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