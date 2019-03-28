ДТП на миллион евро: BMW на встречной разбило пять автомобилей – фото и видео

Серьезная авария с участием автомобилей Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia произошла в четверг, 28 марта, в Киеве – на проспекте Валерия Лобановского, 119. Чудом никто не погиб. К слову, совокупная стоимость этих автомобилей – не меньше миллиона евро.

Согласно информации очевидцев, как отмечает dtp.kiev.ua, нетрезвый водитель автомобиля BMW X6 на большой скорости вылетел на встречную полосу. И дальше просто таранил автомобили. Водитель и пассажиры BMW вышли из машины и скрылись с места ДТП. Случилось это в ночь на 28 марта, примерно в 01:40.

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Под удар попали Lada Kalina, Chevrolet Lacetti (такси с водителем и пассажирами), Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia (от удара даже загорелся) общей стоимостью не менее миллиона евро. Пострадали два человека – пассажир Chevrolet и водитель Daewoo, их госпитализировали.

Смотрите видео с места ДТП (съемки от "Информатора", присутствует ненормативная лексика):

Авария на Лобановского Киеве: смотрите фото ("Информатор")

Фото аварии на Лобановского от dtp.kiev.ua

К слову, в этот же день, 28 марта, на въезде в Киев на Бориспольской трассе по скользкой дороге произошла масштабная авария с участием по меньшей мере 18 автомобилей – подробнее читайте здесь.