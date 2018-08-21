ДТП на набережной в Киеве: полиция отпустила водителя BMW, хоть он был пьян и не имел прав
В полиции сообщили резонансные подробности о ДТП на Днепровской набережной в Киеве, которое произошло вечером 20 августа.
Вечером 20 августа резонансное ДТП произошло на Днепровской набережной в Киеве. Водитель BMW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили.
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Видео, как иномарка влетает в три авто, мгновенно начали распространять в соцсетях.
На кадрах видно, что мужчина, которого вытащили из салона ВМW и едва не совершили над ним самосуд, ведет себя довольно неадекватно.
Проходить по требованию правоохранителей тест на драгере он отказался .
Как пишет "Украинская правда", в полиции сообщили детали резонансного ДТП.
Представительница пресс-службы Департамента патрульной полиции Киева Яна Кутова отметила, что в отношении водителя-виновника аварии был составлен протокол по статье 124 КУоАП (за совершение ДТП) и статье 130 (управление в состоянии опьянения), поскольку он имел видимые признаки алкогольного опьянения.
Также в отношении него был составлен протокол по части 4 статьи 126 (управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), как оказалось ранее у него уже отбирали права.
Представительница полиции подтвердила, что также составили админпротокол на одного из свидетелей резонансного ДТП, потому что тот едва не совершил самосуд над горе-гонщиком.
На месте находились неравнодушные граждане, которые после ДТП набросились на водителя и хотели совершить самосуд над ним. Экипаж вызвал подмогу. Одного из самых активных граждан задержали и составили на него админматериалы за злостное неповиновение работникам полиции,
– отметила пресс-секретарь полиции.
Виновника ДТП доставили в Днепровское управление полиции, где на него составили админматериалы. Его личность уже установили, а материалы направили в суд.
ВМW эвакуировали на штрафплощадку, а самого водителя после проведения всех необходимых протокольных действий правоохранители были вынуждены отпустить.
Смотрите видео момента ДТП на Днепровской набережной в Киеве 20 августа:
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