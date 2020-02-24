ДТП на Сумской в Харькове: Дронову разрешили не прибывать в суд
Геннадий Дронов, один из двух осужденных за смертельное ДТП на Сумской в Харькове (октябрь, 2017 год), не будет присутствовать лично в Кассационном уголовного суда. Зато он будет участвовать в заседании в режиме видеоконференции.
Это следует из постановления Кассационного уголовного суда от 20 февраля. Согласно документу, заявление в суд подал сам Дронов. В нем он просит обеспечить возможность во время кассационного рассмотрения принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Сейчас Дронов находится в Крюковской исправительной колонии.
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Суд заявление Дронова удовлетворил. Также суд постановил обеспечить проведение дистанционного судебного заседания путем видеоконференции. Пройдет оно между уголовным Кассационным судом и государственным учреждением "Крюковская исправительная колония (№ 29)".
Кроме того, еще часть пострадавших будет принимать участие в кассационном рассмотрении через видеосвязь из Киевского райсуда Харькова.
Как сообщает Укринформ, по словам адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня, говорится, в частности, о двух его подзащитных:
- Людмила Фабрис, у которой в ДТП погибли дочь и внучка,
- Тину Шевцову, у которой погибла родная сестра.
К слову, в конце 2019 года адвокат Дронова обжаловал приговор судов первой и второй инстанций. Кроме того, он попросил вернуть дело на новое рассмотрение.
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Смертельное ДТП в Харькове: коротко
- Произошло оно 8 октября 2017 года.
- Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
- Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
- Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
- Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний.
- В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
- Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
- КАКИЕ ЕЩЕ СОБЫТИЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ВОКРУГ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП В ХАРЬКОВЕ:
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