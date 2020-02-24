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      ДТП на Сумской в Харькове: Дронову разрешили не прибывать в суд

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      Геннадий Дронов, один из двух осужденных за смертельное ДТП на Сумской в Харькове (октябрь, 2017 год), не будет присутствовать лично в Кассационном уголовного суда. Зато он будет участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

      Это следует из постановления Кассационного уголовного суда от 20 февраля. Согласно документу, заявление в суд подал сам Дронов. В нем он просит обеспечить возможность во время кассационного рассмотрения принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Сейчас Дронов находится в Крюковской исправительной колонии.

      К теме! Смертельное ДТП в Харькове: когда суд рассмотрит жалобы на приговор Дронова и Зайцевой

      Суд заявление Дронова удовлетворил. Также суд постановил обеспечить проведение дистанционного судебного заседания путем видеоконференции. Пройдет оно между уголовным Кассационным судом и государственным учреждением "Крюковская исправительная колония (№ 29)".

      Кроме того, еще часть пострадавших будет принимать участие в кассационном рассмотрении через видеосвязь из Киевского райсуда Харькова.

      Как сообщает Укринформ, по словам адвоката потерпевших Дмитрия Марцоня, говорится, в частности, о двух его подзащитных:

      • Людмила Фабрис, у которой в ДТП погибли дочь и внучка,
      • Тину Шевцову, у которой погибла родная сестра.

      К слову, в конце 2019 года адвокат Дронова обжаловал приговор судов первой и второй инстанций. Кроме того, он попросил вернуть дело на новое рассмотрение.

      Интересно! Что известно о колонии осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова: фото, видео

      Смертельное ДТП в Харькове: коротко

      • Произошло оно 8 октября 2017 года.
      • Тогда на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.
      • Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
      • В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов.
      • Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.
      • Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний.
      • В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
      • Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове
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