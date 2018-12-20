ДТП на Житомирской трассе в Киеве: даже пожарные наглухо и намертво застряли в пробке

Последствия аварии, произошедшей еще утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева, к вечеру того же дня ещё не удалось ликвидировать. В частности, здесь продолжают в огромном заторе стоять машины, даже пожарные.

24 канал сообщал, что утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева внедорожник врезался в "фуру", правда в результате ДТП пострадали ещё четыре автомобиля.

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В результате инцидента движение было заблокировано, на трассе образовались огромные пробки.

Как передаёт корреспондент 24 канала, по состоянию на вечер 20 декабря проблемы с движением здесь до сих пор продолжаются. .

По её словам, пробка – настолько огромная, что в ней стоят даже пожарные.

"Стоит наглухо и намертво от КПИ до самого выезда из Киева на Житомирскую трассу. Аварию все ещё не ликвидировали с дороги. Именно сейчас только затягивают тот белый внедорожник на эвакуатор", – рассказала она.



Ситуация с движением на месте утреннего ДТП на Житомирской трассе на выезде из Киева

Напомним, вечером 15 декабря на Одесской трассе возле поселка Чабаны, что располагается в Киево-Святошинском районе Киевской области, грузовик въехал сразу в шесть машин, в результате чего образовалась масштабная пробка, поскольку были заблокированы два ряда.