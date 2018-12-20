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      ДТП на Житомирской трассе в Киеве: даже пожарные наглухо и намертво застряли в пробке

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      Пробка вследствие утреннего ДТП на Житомирской трассе на выезде из Киева растянулась до вечера (иллюстративное фото)
      Пробка вследствие утреннего ДТП на Житомирской трассе на выезде из Киева растянулась до вечера (иллюстративное фото) / ТСН

      Последствия аварии, произошедшей еще утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева, к вечеру того же дня ещё не удалось ликвидировать. В частности, здесь продолжают в огромном заторе стоять машины, даже пожарные.

      24 канал сообщал, что утром 20 декабря на Житомирской трассе на выезде из Киева внедорожник врезался в "фуру", правда в результате ДТП пострадали ещё четыре автомобиля.

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      В результате инцидента движение было заблокировано, на трассе образовались огромные пробки.

      Как передаёт корреспондент 24 канала, по состоянию на вечер 20 декабря проблемы с движением здесь до сих пор продолжаются. .

      По её словам, пробка – настолько огромная, что в ней стоят даже пожарные.

      "Стоит наглухо и намертво от КПИ до самого выезда из Киева на Житомирскую трассу. Аварию все ещё не ликвидировали с дороги. Именно сейчас только затягивают тот белый внедорожник на эвакуатор", – рассказала она.

      Київ, затор, корок, Житомирська траса, рух
      Ситуация с движением на месте утреннего ДТП на Житомирской трассе на выезде из Киева

      Напомним, вечером 15 декабря на Одесской трассе возле поселка Чабаны, что располагается в Киево-Святошинском районе Киевской области, грузовик въехал сразу в шесть машин, в результате чего образовалась масштабная пробка, поскольку были заблокированы два ряда.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 канал
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