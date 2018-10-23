ДТП полиции с грузовиком во Львовской области: умер второй патрульный
После столкновения 20 октября автомобиля патрульной полиции с грузовиком во Львовской области умер второй полицейский Остап Кутный. Первый полицейский умер сразу на месте аварии.
Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега – Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.
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31-летний Кутный умер в больнице, не приходя в себя после аварии. У патрульного остался 4-летний сын.
Напомним, 20 октября на Львовщине произошло ДТП с участием грузовика и авто патрульной полиции. На месте аварии скончался 22-летний полицейский Назарий Присташ.
Источник: 24 канал
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