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      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      ДТП с 4-мя пострадавшими: Госбюро расследует обстоятельства аварии с участием военнослужащего

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      Военнослужащий сбил двух детей / dbr.gov.ua

      На Киевщине офицер Нацгвардии не справился с управлением. В результате двое детей и двое взрослых госпитализированы в Бориспольскую районную больницу.

      Военнослужащий был за рулем своего автомобиля, он не справился с управлением и сбил двух детей, сообщает пресс-служба ГБР. После наезда легковушка влетела в бетонный столб и перевернулась. Из-за удара, электроопора упала на автомобиль.

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      В результате ДТП пострадали четыре человека – двое детей, и двое пассажиров авто. Они получили травмы различной степени тяжести. Все участники ДТП госпитализированы в Бориспольскую районную больницу.

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      Водитель не справился с управлением и сбил двух детей / Фото: Государственное бюро расследований

      Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют, находился ли офицер Нацгвардии в состоянии алкогольного опьянения. Если вину докажут – военнослужащему грозит до трех лет заключения.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Украины Новости Киева
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