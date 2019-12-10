ДТП с 4-мя пострадавшими: Госбюро расследует обстоятельства аварии с участием военнослужащего

На Киевщине офицер Нацгвардии не справился с управлением. В результате двое детей и двое взрослых госпитализированы в Бориспольскую районную больницу.

Военнослужащий был за рулем своего автомобиля, он не справился с управлением и сбил двух детей, сообщает пресс-служба ГБР. После наезда легковушка влетела в бетонный столб и перевернулась. Из-за удара, электроопора упала на автомобиль.

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В результате ДТП пострадали четыре человека – двое детей, и двое пассажиров авто. Они получили травмы различной степени тяжести. Все участники ДТП госпитализированы в Бориспольскую районную больницу.



Водитель не справился с управлением и сбил двух детей / Фото: Государственное бюро расследований

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют, находился ли офицер Нацгвардии в состоянии алкогольного опьянения. Если вину докажут – военнослужащему грозит до трех лет заключения.