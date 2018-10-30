ДТП с актерами "Дизель Шоу": появились свежие данные о состоянии здоровья актеров

В сети опубликована последняя информация о нынешнем состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу", которые 20 октября попали в ужасное ДТП. Жертвой аварии стала коллега актеров Марина Поплавская.

Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице "Дизель Шоу".

Отмечается, что по предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние к концу 2018 года.

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Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.

Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года.

Виктория Булитко оправляется от события морально и физически.

Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе.

Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе.

Балет "Ва-банк" также проходит реабилитацию и восстановление.

Поэтому "Дизель Студио" приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года. Мы продолжим радовать зрителей на сцене "Дворца Украины", а также в залах городов Украины и всего мира в 2019 году,

– говорится в сообщении на странице "Дизель Шоу".

Напомним, 20 октября в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.



Кроме того, были госпитализированы актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу": Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.