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      ДТП с актерами "Дизель Шоу": появились свежие данные о состоянии здоровья актеров

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      Состояние здоровья актеров "Дизель Шоу" после аварии
      Состояние здоровья актеров "Дизель Шоу" после аварии / Фото из открытых источников

      В сети опубликована последняя информация о нынешнем состоянии здоровья актеров "Дизель Шоу", которые 20 октября попали в ужасное ДТП. Жертвой аварии стала коллега актеров Марина Поплавская.

      Соответствующая информация опубликована на Facebook-странице "Дизель Шоу".

      Отмечается, что по предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние к концу 2018 года.

      Смотрите также: ДТП с актерами "Дизель Шоу": появилось фото Бережка после аварии

      Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.

      Евгению Сморыгину прописан постельный режим до конца года.

      Виктория Булитко оправляется от события морально и физически.

      Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе.

      Максим Нелипа понемногу выздоравливает, но также все еще ходит в гипсе.

      Балет "Ва-банк" также проходит реабилитацию и восстановление.

      Поэтому "Дизель Студио" приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года. Мы продолжим радовать зрителей на сцене "Дворца Украины", а также в залах городов Украины и всего мира в 2019 году,
      – говорится в сообщении на странице "Дизель Шоу".

      Напомним, 20 октября в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

      Кроме того, были госпитализированы актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу": Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

      ДТП С АКТЁРАМИ "ДИЗЕЛЬ ШОУ": ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Аварии и ДТП ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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