ДТП с актерами "Дизель Шоу": появилось фото Бережка после аварии

В социальных сетях появилось первое фото одного из актеров "Дизель Шоу" Александра Бережка, сделанное после ДТП, в котором погиб его коллега Марина Поплавская и пострадали еще ряд актеров этого проекта.

Соответствующее фото в Instagram опубликовала жена Бережка – Елена.

На снимке актер сидит на скамейке возле своего дома. Его нога в гипсе. Также видно, что Бережок передвигается с помощью костылей. Как известно, в результате аварии он получил 2 перелома.

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По словам жены, при этом Александр не сидит, сложа руки.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, еще два стола на подходе", – написала жена актера "Дизель Шоу".

Ранее Бережок написал о погибшей Поплавской: "Моя сценическая теща... сколько раз я называл тебя мамой. Мой хороший, добрый человек. Я не забуду тебя никогда. Ты спасла нас всех".

Напомним, 20 октября на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, были госпитализированы актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов, а также пострадали актеры "Дизель Шоу" Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

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