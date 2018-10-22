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      ДТП с актерами "Дизель Шоу": стали известны подробности о травмах артистов

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      ДТП с актерами "Дизель Шоу": в каком состоянии находятся артисты
      ДТП с актерами "Дизель Шоу": в каком состоянии находятся артисты / Фото из свободных источников

      В результате ДТП под Киевом, в котором погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали еще 8 актеров этой программы. Сначала было известно о госпитализации Егора Крутоголова и Яны Глущенко, а теперь появились подробности о состоянии других членов команды.

      Об этом стало известно из Facebook-страницы "Дизель Шоу".

      "Страшная авария принесла много горя актерам и команде "Дизель Студио", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров...", – говорится в сообщении.

      Читайте также: Гибель Поплавской: появилось видео из автобуса с актерами "Дизель шоу" перед аварией

      Состояние пострадавших актеров "Дизель Шоу":

      У Евгения Гашенко два перелома пальцев ног;

      У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальца ноги;

      У Александра Бережки два перелома на ноге;

      У Евгения Сморыгина вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка;

      Олегу Иванице зашивали язык;

      Виктория Булитко получила множественные ушибы.

      Отметим, что при этом о состоянии здоровья пострадавших Крутоголова и Глущенко не сообщается.

      Читайте также: Марина Поплавская погибла в ДТП: что случилось и кто еще пострадал

      Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ДТП С АКТЕРАМИ "ДИЗЕЛЬ ШОУ":

       
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      Теги: LifeStyle Аварии и ДТП Новости Украины Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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