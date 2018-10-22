ДТП с актерами "Дизель Шоу": в каком состоянии находятся артисты / Фото из свободных источников

В результате ДТП под Киевом, в котором погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали еще 8 актеров этой программы. Сначала было известно о госпитализации Егора Крутоголова и Яны Глущенко, а теперь появились подробности о состоянии других членов команды.