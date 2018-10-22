ДТП с актерами "Дизель Шоу": стали известны подробности о травмах артистов
В результате ДТП под Киевом, в котором погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали еще 8 актеров этой программы. Сначала было известно о госпитализации Егора Крутоголова и Яны Глущенко, а теперь появились подробности о состоянии других членов команды.
Об этом стало известно из Facebook-страницы "Дизель Шоу".
"Страшная авария принесла много горя актерам и команде "Дизель Студио", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров...", – говорится в сообщении.
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Состояние пострадавших актеров "Дизель Шоу":
У Евгения Гашенко два перелома пальцев ног;
У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальца ноги;
У Александра Бережки два перелома на ноге;
У Евгения Сморыгина вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка;
Олегу Иванице зашивали язык;
Виктория Булитко получила множественные ушибы.
Отметим, что при этом о состоянии здоровья пострадавших Крутоголова и Глущенко не сообщается.
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Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.
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