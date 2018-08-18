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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

ДТП с "евробляхой" в Киеве: авто с иностранными номерами сбило мать и дочь

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И снова авария с "евробляхой" на пешеходном переходе. В Киеве Opel с номерами на иностранной регистрации сбил мать с дочкой. Девочка получила травму головы, ее сразу забрала скорая.

Об этом сообщает 24 канал.

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Пострадавшие переходили дорогу в установленном месте, вот только сама разметка, зебра, не была нанесена. Очевидцы говорят, мать с девочкой переходили дорогу спокойно. Зато водитель убеждает, что они перебегали, и он даже им сигналил и пытался избежать столкновения, выворачивая руль. Но все равно зацепил обоих.

К слову, и водитель, и пассажир были одеты в камуфляж. Все обстоятельства теперь должны выяснить следователи, а водитель – пройти проверку на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Видео комментариев от очевидцев ДТП

Напомним, два пассажирских поезда опоздали почти на час из-за ДТП, которое случилось под Киевом. Авария произошла на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса в Обуховском районе.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 канал
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