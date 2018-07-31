14:10
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

ДТП с Hummer в Киеве: у подозреваемого Островского принудительно взяли образцы для экспертизы

150 Читати новину українською
ДТП с Hummer в Киеве: у подозреваемого Островского принудительно взяли образцы для экспертизы
ДТП с Hummer в Киеве: у подозреваемого Островского принудительно взяли образцы для экспертизы / Новое Время

У подозреваемого в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украины в Киеве водителя Hummer Кирилла Островского отобрали биологические образцы для экспертизы. Соответствующее ходатайство прокуратуры 30 июля удовлетворил Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что после задержания Островский прошел тест на драгера, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения обследования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Читайте также: Что делал Островский после наезда Hummer на девочку: свидетели обнародовали неизвестные до сих пор детали

Тест на драгера, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого в совершении аварии.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе,
–  пояснили в прокуратуре.

Там отметили, что получение образцов Островского для экспертизы совершил эксперт Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, 24 июля в Киеве водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, проехав перед этим на красный свет, а потом пытался скрыться с места аварии. Ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня –  директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.

Островскому объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям и взяли под арест без права внесения залога на 60 дней, то есть до 21 сентября.

 

 

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Киева Дети и несовершеннолетние Расследования Аварии и ДТП ДТП с Hummer в Киеве
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
сегодня, 14:03 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
сегодня, 13:02 Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сегодня, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
сегодня, 11:22 Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
сегодня, 11:00 Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Регионы" в своей рекламе пугают крымчан безграмотностью из-за украинского языка
 22 сентября 2012 , 21:09 13
Островский не был пьяным в момент аварии с Hummer в Киеве: данные с драгера
 25 июля , 14:21
"Олимпик" в Сумах победил "Волынь"
 29 октября 2016 , 15:59
Агент ФИФА: Не думаю, что Ярмоленко перейдет в Наполи
 2 июля 2017 , 16:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук