ДТП с Hummer в Киеве: у подозреваемого Островского принудительно взяли образцы для экспертизы

У подозреваемого в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украины в Киеве водителя Hummer Кирилла Островского отобрали биологические образцы для экспертизы. Соответствующее ходатайство прокуратуры 30 июля удовлетворил Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что после задержания Островский прошел тест на драгера, после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения обследования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

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Тест на драгера, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого в совершении аварии.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе,

– пояснили в прокуратуре.

Там отметили, что получение образцов Островского для экспертизы совершил эксперт Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, 24 июля в Киеве водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, проехав перед этим на красный свет, а потом пытался скрыться с места аварии. Ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Водителем Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.



Островскому объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям и взяли под арест без права внесения залога на 60 дней, то есть до 21 сентября.