ДТП с кортежем Порошенко - это... Ваше мнение

Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко 6 марта сбил пожилого мужчину в Киеве. Пешеход нарушил правила, однако поразили дальнейшие действия регулировщика, который сначала пропустил весь кортеж и только потом помог пострадавшему.

ДТП с кортежем Порошенко произошло в Киеве в Печерском районе около 12 часов. Мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. На капоте авто, которое сбило человека, осталась вмятина. 87-летний пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и переломом ноги.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook, что президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.

По информации Нацполиции, правоохранители, находившиеся в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Однако на видео хорошо видно, что после ДТП автомобиль остановился, но сразу из него никто не вышел, регулировщик пропустил все авто из кортежа и только тогда к потерпевшему подошли.

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