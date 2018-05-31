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ДТП с кортежем Порошенко и ребенком в Киеве: фото первых минут после аварии

222 Читати новину українською
ДТП с кортежем Порошенко в Киеве
ДТП с кортежем Порошенко в Киеве / Dtp.kiev.ua

Во время аварии, когда спецавтомобиль полиции в Киеве сбил на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста, мальчика отбросило на десятки метров от удара с машиной.

Об этом сообщили очевидцы ДТП, которые находятся сейчас на месте инцидента.

Отметим, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежало кортежу главы государства.

В полиции сообщили, что их авто, которое сбило 13-летнего велосипедиста в Киеве, выполняло спецзадание. По факту ДТП начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Отметим, что один из свидетелей аварии успел снять на видео из окна своей квартиры первые минуты после совершения ДТП и продемонстрировал кадры журналисту во время стрима. Так, на фото видно мальчика, который лежит после удара авто на дороге.

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Первые минуты после ДТП в Киеве

На кадрах из видео видно, что на месте аварии остановился автомобиль государственной охраны. При этом автомобили из кортежа объезжают место ДТП и уезжают дальше.

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Кортеж объезжает место аварии

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Ребенок, которого сбила машина из кортежа, лежит на асфальте, а машины из кортежа едут дальше

На опубликованных кадрах также видно, как в хвосте "кортежа" едут, как отмечает автор видео, "броневик с глушилкою" и авто полиции.

Очевидец аварии отметил, что скорая медицинская помощь на место инцидента прибыла очень быстро.

ДТП кортеж Порошенка Київ діти
Бронеавтомобиль на месте ДТП с кортежем в Киеве

Видео с первыми минутами после ДТП в Киеве можно посмотреть на 8:20.

 

Теги: Новости Украины Дети Аварии и ДТП ДТП с кортежем Порошенко Новости Киева
Источник: 24 Канал
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