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ДТП с кортежем Порошенко: известно о состоянии пострадавшего пенсионера

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Пострадавшего в ДТП с президентским кортежем прооперировали
Пострадавшего в ДТП с президентским кортежем прооперировали / https://glavcom.ua/

87-летнего киевлянина Василия Андреевича, который получил травмы в результате ДТП с участием президентского кортежа, прооперировали.

Об этом сообщил сотрудник 17-й больницы Киева, где находится пострадавший, пишут "Украинские новости".

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По словам медика, операция была проведена на ноге. Кроме того, в ближайшее время ожидается еще одно хирургическое вмешательство.

Врач отметил, что состояние киевлянина стабильное, однако пенсионер, по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, 6 марта в Киеве автомобиль президентского кортежа сбил пожилого мужчину. Пенсионер попал в реанимацию, где врачи диагностировали у него тяжелый перелом голени левой ноги, который нуждался в операции.

Теги: Новости Украины Новости Киева Пенсіонери Аварии и ДТП Лечение
Источник: 24 Канал
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